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3. dünya savaşı kapıda! NATO'dan Rusya'ya rest: Ukrayna'ya yıllarca silah yardımına hazırız

3. dünya savaşı kapıda! NATO'dan Rusya'ya rest: Ukrayna'ya yıllarca silah yardımına hazırız

RUSYA dün, Ukrayna'ya silah gönderenleri vuracağı tendidinde bulundu. NATO bugün aynı sertlikte cevap verdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna'ya yıllarca silah yardımına hazırız" dedi.

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Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş bölgesinde. Herkes savaşın gidişatının ne olacağını merak ediyor. Son olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamayla NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin ne kadar süreceğiyle ilgili yorumda bulundu.

Reuters'ın aktardığına göre Stoltenberg, perşembe günü yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'ya desteğini, Kiev'in Sovyet döneminden kalma silahlardan modern silah sistemlerine geçişine yardım da dahil olmak üzere yıllarca sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Kremlin'in tendidine cevap
NATO Genel Sekreteri, bu açıklamayı, Kremlin'in "Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikinin Avrupa kıtasının güvenliğine tehdit oluşturduğu ve istikrarsızlığa yol açtığı" açıklamasının hemen ardından yaptı.

Kremlin, "Askeri sevkiyat lojistiğini kesmek için Rusya da Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerindeki askeri hedefleri vurabilir. Bu durum Ukrayna'da ölüme ve kan dökülmesine sebep oluyor. Anladığım kadarıyla bundan sorumlu ülkelerden biri de İngiltere" sözleriyle Batı'yı tehdit etmişti.

Bu savaşın aylarca, yıllarca sürmesi olasılığı kesinlikle var
Brüksel'deki bir gençlik zirvesinde yaptığı konuşmada Stoltenberg, "Uzun bir süreç için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu savaşın aylarca, yıllarca sürmesi olasılığı kesinlikle var" dedi.

İsveç ve Finlandiya üyemiz olabilir!

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırı bahanesi olarak kullandığı NATO iddiası, bu kez bizzat NATO tarafından yine Rusya'nın gözünün üstünde olduğu iki ülke için gündeme geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı Finlandiya ve İsveç'in alacağı bir karardır. Eğer üyelik başvurusu yapmaya karar verirlerse Finlandiya ve İsveç NATO'da çok sıcak bir karşılama bulacaktır" dedi.

Ukrayna'ya silah sevkiyatı sürüyor
Almanya Salı günü uçaksavar silahlarla donatılmış Gepard tanklarının Ukrayna'ya sevk edildiğini duyurdu, Berlin ilk kez Kiev'e ağır silah teslimatını onayladı. Ukrayna'nın ağır silahlara yönelik talepleri, Moskova'nın saldırısını, başkent Kiev'in çevresindeki bölgelerden ziyade, büyük ölçüde düz ve açık araziye sahip bir doğu bölgesi olan Donbas'a kaydırmasından bu yana yoğunlaştı. .

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