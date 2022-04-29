Cihat Yaycı FETÖ'nün yeni hain planını açıklıyor!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuğu Cihat Yaycı oldu.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuğu Cihat Yaycı oldu. "Sosyal medyada tek başına çırpınan, tehlikeye dikkat çeken bir adam var. Aldığı tehditlere rağmen geri adım atmayan Cihat Yaycı'dan bahsediyorum. Bu kadar gündemin arasında Cihat Yaycı Paşa çok önemli konuya dikkatimizi çekti" diyen Özışık "Skandalları, yapılan yanlışları bildiriyor. Çok önemli şeyler söylüyor. Yeni hain planları bildiriyor bize" dedi.

'FETÖ hırsızlığı nedir?' sorusuna yanıt veren Yaycı şu ifadeleri kullandı:

FETÖ denilen silahlı terör örgütü her türlü hainliği içinde barındıran pislik bir örgüt. Dolandırıcılık, gasp, tehdit, şantaj, hırsızlık, ahlaksızlık var. Parayı vermeyen iş adamlarına yapmadıklarını bırakmadılar. Gasp derseniz bunlar da var. Milletin malına çökmek bunlarda var. Birçok da parti liderlerine komplolar düzenlediler. Bunlarda ar, damar, ahlak yok.

En önemli hırsızlık şu sınav hırsızlığı. Bunlar soru çalmamışlar. Soruları cevapları ile vermişler. ÖSYM'yi ele geçirmişler. Bunlar ÖSYM'den tıp fakültesi sorularını almışlar 2000 yılından beri almışlar. Bunların ciğerlerini bilen adamım. Bir fiil mücadele ettim her şeylerini açığa çıkardım.