Viski, şarap, cin, votka, şampanya gibi alkollü içkilere zam geldi! İşte zamlı içki fiyatları

Alkollü içkileri bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş; viski, cin, votka, rom, şarap, likör, şampanya ve konyaka zam geldiğini duyurdu. İşte 16 Mayıs'ta geçerli olacak zamlı tarife...

Abone ol

Türkiye Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı alkol ürünlerine zam geldiğini duyurdu.

Bir içki firması grubunun listesini paylaşarak, viski, cin, votka, rom, şarap, likör, şampanya ve konyaka zam geldiğini ifade eden Aybaş, “İçkiye zam! İlk zamlı liste geldi herkese bol şans listeler gelmeye devam edecek” dedi.

Aybaş, yeni zamların 16 Mayıs itibari ile geçerli olacağını söyledi.



Yüzde 40 zam geleceğini söylemişti

Aybaş, gün içinde bazı alkol ürünlerine yüzde 40’a varan zamların geleceğini açıklamıştı. Aybaş, paylaşımında, “15 Mayıs 2022 tarihinde tüm ürünlerde zam geçişi olacaktır. Zam oranı rakı, votka ve viskilerde yüzde 15 ile yüzde 20, şaraplarda ise yüzde 35 ile yüzde 40 oranında geçmesi beklenmektedir” ifadelerini kullanmıştı.