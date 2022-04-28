Altay'ın kongresinde yumruklar havada uçuştu

Süper Lig ekiplerinden Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kürsüye çıkan bir konuşmacının, "Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu ibra etmemeye davet ediyorum" demesi üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklaşmaya varan kavgaya dönüştü.

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Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifa etmesi üzerine düzenlenen olağanüstü genel kurul İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneğinde düzenlendi.

Divan Kurulu üyeliklerini Erdinç Altınyeleklioğlu, Aybars Akoğlu ve Çağdaş Karabaş’ın yaptığı olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu. Denetim Kurulu adına raporu okuyan Hakan Güvener, Altay Spor Kulübünün toplam borcunun 371 milyon 74 bin 30 lira 5 kuruş olduğunu açıkladı.