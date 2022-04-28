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Anadolu Efes, EuroLeague'de Final Four biletini kaptı

Anadolu Efes, EuroLeague'de Final Four biletini kaptı

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague play-off turu 4. maçında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu 75-70 yenerek seride 3-1 yaptı ve üst üste üçüncü kez Final Four'a yükseldi.

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes; Micic, Moerman ve Pleiss ile 8-0'lık seri yakarken konuk takımın baş antrenörü Ettore Messina, 2. dakikada mola aldı. Molanın ardından boyalı alanı iyi kullanan lacivert-beyazlı takım 7. dakikada farkı 12 sayıya (16-4) çıkardı. Sonraki bölümde İtalyan ekibi hızlı hücumlarla sayı üretirken Anadolu Efes ilk periyodu 19-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan Olimpia Milano; Datome ve Tarczewski ile bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı 3 sayıya (23-20) indirdi. Bu periyotta savunmada zayıf kalan Anadolu Efes karşısında skor üretmeye devam eden konuk takım Datome'nin üç sayılık basketiyle 18. dakikada 35-34 öne geçti. Olimpia Milano soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

Maçta üçüncü periyodun ilk bölümünde Bryant, Micic ve Pleiss ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan Anadolu Efes 24. dakikada 56-48 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen müsabakada Anadolu Efes son çeyreğe 62-58 önde girdi.

Son periyoda Datome, Shields ve Ricci'nin basketleriyle başlayan Olimpia Milano 33. dakikada 66-62 öne geçti. Pleiss'in basketiyle toparlanan Anadolu Efes, Micic'in de katkısıyla 37. dakikada skoru eşitledi: 68-68. İki takımın da sert savunma yaptığı çekişmeli müsabakada lacivert-beyazlı takım Singleton'un serbest atışlardan ürettiği sayılarla son dakikaya 71-68 önde girdi. Son dakikada rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes müsabakadan 75-70 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 75 - 70 :Olimpia Milano

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Gytis Vilius (Litvanya)

Anadolu Efes: Larkin 8, Micic 20, Bryant 6, Moerman 4, Pleiss 25, Anderson 5, Dunston 2, Buğrahan Tuncer 2, Singleton 3

Olimpia Milano: Rodriguez 7, Shields 8, Hines 10, Hall 9, Bentil 6, Datome 21, Ricci 5, Grant, Tarczewski 4

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