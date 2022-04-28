20 yılın zirvesine yakın! ABD doları güçlenmeye devam ediyor

Dünya borsaları teknoloji şirketlerinin bilançolarından destek bularak yükseldi ancak Avrupa'daki enerji krizi ve Çin'de devam eden tecrit uygulamaları nedeniyle temkinli işlemler görüldü ve yatırımcıların güvenli varlıklara ve tahvil getirilerine yönelmesiyle ABD doları değer kazanarak 20 yılın zirvesine yaklaştı.

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ABD doları önde gelen para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi yüzde 0,4 daha değer kazanarak 103,43 seviyesini gördü.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldığı politika toplantısının ardından ABD doları Japon yeni karşısında 24 Nisan 2002'den bu yana ilk kez 129,87 yen seviyesini gördü.

Avro, ABD doları karşısında 1,0515 ile 3 Mart 2017'den bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti.

Avustralya doları ise ABD doları karşısında değer kaybederek son 2 ayın en düşük seviyesi olan 0,7097'yi görürken Yeni Zelanda doları da Ağustos 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.