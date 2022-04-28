ABD'den sürpriz Suriye kararı! Türkiye detayı dikkat çekti

SURİYE'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde konuşlandığı noktaları güçlendiren ABD güçleri ülkenin kuzeydoğusundaki Rakka ilinde de daha önce boşalttığı iki noktayı yeniden faaliyete geçirme kararı aldı. Gerekçe olarak Rusya'nın bölgedeki aktifliği gösterildi.

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ABD askerleri Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekatından kısa süre önce Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rakka'da boşalttığı bazı noktalara tekrar konuşlanıyor.

Rusya'nın son aylarda Rakka'da varlık gösterme çabalarından rahatsız olan ve sahadaki etkinliğini daha da hissettirmeyi hedefleyen ABD güçleri son bir aydır Rakka il merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 17. Alay ile il merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Tabka askeri havaalanındaki üslerine yeniden dönme çalışmaları yürütüyor.

Bu kapsamda çok sayıda personel taşıyıcı zırhlı askeri aracın yanı sıra en az 9 adet 'Bradley' tipi zırhlı muharebe aracı ve onlarca ABD askeri Rakka'da konuşlanma çalışmalarının sürdüğü noktalara sevk edildi.

Tabka askeri havaalanını aktif kullanan ABD, Rakka'daki askeri kargo uçaklarıyla tahkimatını güçlendiriyor.

Üs ve askeri noktalara takviyeler

ABD güçleri bölgedeki askeri noktalarının İran destekli yabancı terörist gruplarca hedef alınmasının ardından yıl başından itibaren Haseke, Deyrizor ve Rakka'daki üslerini takviye etme çalışmalarını artırdı.

Washington, söz konusu illerdeki üs ve askeri noktalarına geride kalan son 4 ayda yüzlerce tırla askeri ve lojistik malzemeleri taşıdı.

Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri üs ve askeri noktalarına sevkiyatlarını Irak toprakları üzerinden gerçekleştiriyor.