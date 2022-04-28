Gizemli hepatit virüsü yayılıyor! O ülkede 2 çocukta daha görüldü

JAPONYA'da iki çocukta, enfeksiyon kaynağı belirlenemeyen "gizemli" hepatit virüsünün tespit edildiği bildirildi.

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Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 yaşından küçük iki çocukta nedeni bilinmeyen "gizemli" hepatit vakası saptandığı belirtildi.

Karantinaya alınan çocuklardaki semptomların, diğer ülkelerde ortaya çıkan "hepatit virüsü" belirtilerini taşıdığı kaydedildi.

Son vakalarla Japonya geneli "gizemli" hepatit vakası 3'e yükseldi. İlk vaka 25 Nisan'da tespit edilmişti.

Kamu yayıncısı NHK, bakanlığın, vakaların birbiriyle olası bağlantısına açıklık getirmediğini aktardı.

Bakanlık, ülke geneli yerel idarelerden, benzer belirtiler taşıyan vakaların bildirilmesini talep etti.