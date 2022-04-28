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Korkunç olay! Odun yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü

Korkunç olay! Odun yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdü

ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde odun yüzünden tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Arıcı (62), komşusu Şahismal Seçilir (72) tarafından ekmek bıçağı ile bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı adamı yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Arıcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Komşusunu bıçaklayan kişi saklandığı evinde olayda kullandığı bıçakla yakalandı. Olaya şahit olan komşuları ise iki kişi arasında odun alınması nedeniyle tartışma yaşandığını, tartışmanın ardından şahsın komşusunu bıçakladığını söyledi.

2018 yılından itibaren yüzde 50 zihinsel, yüzde 5 bedensel olmak üzere yüzde 55 engelli raporu bulunan Şahismal Seçilir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

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