PKK'lı İBB çalışanıyla ilgili CHP'li Engin Altay'dan açıklama: Maaşını ILO'dan alıyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, PKK kampında fotoğrafları çıkan İBB çalışanı Şafak Duran ile ilgili eleştirilere ilişkin "Bu kadın, ILO ile İBB'nin ortak projesi kapsamında bir proje firmasında çalışıyor, maaşını da ILO'dan alıyor. " dedi.

Abone ol

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda görev aldığına ilişkin fotoğrafları ortaya çıkan İBB çalışanı Şafak Duran gündeme oturdu.

Şafak Duran dün polis ekipleri tarafından belediyede gözaltına alınırken tartışmalara ilişkin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan açıklama geldi.

ILO ile İBB'nin ortak projesi kapsamında bir proje firmasında çalışıyor"

Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "İBB çalışanının terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı" şeklindeki haberlere ilişkin soruyu şöyle cevapladı:

"Soylu, gene baltayı taşa vurdu. Bu kadınla ilgili gözaltı kararı var. Kadın raporlu, evine gidilmiyor, çalıştığı yere gidince gözaltına alınıyor. Hükümette bir tarz değişikliği var, gözaltılar eskiden sabaha karşı yapılırdı, şimdi belediyelerde yapılıyor. Buna sevinsek mi, üzülsek mi bilemedim. Bu kadın, İBB'den beş kuruş para almıyor. Bu kadın, ILO ile İBB'nin ortak projesi kapsamında bir proje firmasında çalışıyor, maaşını da ILO'dan alıyor. Soylu daha dikkatli ol, buradan sana ekmek yok. Terörist arıyorsan önce kendi etrafındakilere bak, uyuşturucu baronlarına bak. Soylu kendi albümüne baksa epey terörist bulur."

"Adli Sicil Kaydı temiz savunması"

İBB'de yaşanan skandalın ardından belediye sözcüsü Murat Ongun Şafak Duran'ın adli sicil kaydının temiz olduğunu açıklamıştı.

Yargılaması devam ediyor

Şafak Duran'ın 19 Ekim 2020'de PKK/KCK/YPG/YDG-H Terör Örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli işlem yapılan isimlerden olduğu ve yargılamasının da halen devam ettiği öğrenildi.

Şafak Duran'ın 1 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde "Sosyal Çalışmacı" görev unvanıyla işe başladığı, Adli Sicil Belgesi'nin ise, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 17:03'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmek üzere e-devlet sistemi üzerinden alındığı belirlendi.