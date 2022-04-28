Bursa'da sürücü devrilen traktörün altında can verdi

Bursa'da zeytinlikte tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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Olay, saat 13.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Gürle Mahallesi altındaki bir zeytinlikte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Mumcu (48) sulama kanalı yakınında 16 VM 362 plakalı traktörüyle tarla sürerken manevra yaptığı esnada kontrolden çıkan araç kanal kenarındaki boşluğa devrilerek ters döndü.

Traktör sürücüsü Ömer Mumcu ters dönen traktörün altında kaldı. Bu esnada kazayı fark eden vatandaşların yakınlardaki bir işyerinden çağırdığı vinçle traktör kaldırıldı. Sağlık ekipleri traktör altından çıkarılan 2 çocuk babası Ömer Mumcu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Mumcu’nun ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Mumcu’nun cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.