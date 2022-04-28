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ABD'den kan donduran Rusya iddiası! Teslim olanları infaz ettiler!

ABD'den kan donduran Rusya iddiası! Teslim olanları infaz ettiler!

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, dünyanın kanını donduran bir iddia geldi. ABD'nin Küresel Ceza Adaleti Büyükelçisi Beth Van Schaack Rusya'nın Donetsk'te teslim olmaya çalışan Ukraynalıları infaz ettiğini iddia etti ve ellerinde 'güvenilir raporlar' olduğunu açıkladı. Rusya'dan bu açıklamaya çok sert tepki geldi.

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24 Şubat sabah 06.00'da Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın doğusuna kaymış durumda. Haftalarca süren mücadeleye rağmen Ukrayna'nın başkenti Kiev'i düşüremeyen Rusya, savaşın 'ikinci aşamasının' başladığını iddia ederek doğudaki bölgelere yoğunlaşacağını duyurmuştu.

Bu açıklama sonrası Kiev etrafından çekilen birliklerin de bölgeye konuşlandırılmasıyla bölgede kanlı bir mücadele başladı. Bir süredir süren mücadelede en ağır çatışmaların yaşandığı yerlerden birisi olan Donetsk için ABD'den kan donduran bir iddia geldi.

Teslim olmaya çalışan Ukraynalıları infaz ettiler
ABD'nin Küresel Ceza Adaleti Büyükelçisi Beth Van Schaack, Rusya'nın Donetsk'te teslim olmaya çalışan Ukraynalıları infaz ettiği öne sürdü. Schaack, BM toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Donetsk yakınlarında faaliyet gösteren bir Rus askeri birliğinin teslim olmaya çalışan Ukraynalıları gözaltına almak yerine infaz ettiğine dair güvenilir bilgilerimiz var.'

Dünya izliyor ve siz hesap vereceksiniz
Rusya'nın savaş hukukunun temel ilkesini ihlal ettiğinin altını çizen Van Schaack, 'Rusya'nın askeri ve siyasi liderliğine net bir mesajımız var: Dünya izliyor ve siz hesap vereceksiniz' dedi.

ABD'den gelen bu açıklamaya Rusya'nın tepkisi sert oldu. Rusya'nın BM Misyonu, Van Schaak'ın açıklamalarını 'asılsız iddialar ve hatta yalanlar, ikiyüzlülük ve gösterişli söylemlerle dolu sahte sözler' olarak nitelendirdi.

Aynı açıklamada bölgede yaşanışan vahşetin sorumlusu olarak Ukraynalı milliyetçiler ve Neo Nazi gruplar gösterildi.

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