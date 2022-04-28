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Maske kuralı geri dönecek tarih belli hazırlıklar yapılıyor

Maske kuralı geri dönecek tarih belli hazırlıklar yapılıyor

Koronavirüs pandemisinde rakamların iyice düşmesiyle kaldırılan maske kuralına rağmen fabrikalar maske üretmeye devam ediyor.Sonbaharda yeni varyant duyumunu söyleyen üreticiler yeniden maskeye dönülme ihtimalinden söz ettiler.

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Salgın tedbirlerinin gevşetilmesiyle pandeminin başında fahiş fiyatlara satılan maske ve dezenfektanlar normal seviyesine geldi. Maske üreticileri ise kullanım zorunluluğu kalkmasına rağmen yeni varyantların çıkabileceği ihtimaline karşı fabrikaların üretime devam ettiğini açıkladı.

Türkiye'de tespit edilen ilk Covid-19 vakasının üzerinden 2 yıl geçti. Salgının yayılması ile birlikte ülkemizde birçok tedbir alındı. Alınan tedbirlerle salgını en hasarsız atlatan ülkelerden biri olmayı başardık. Yerli aşı TURKOVAC ile pandemi döneminde önemli bir adım atıldı. Bir de salgının hayatımıza getirdiği zorunluluklar oldu. Maske kullanımının mecburi tutulması, bu alanda üretimi ciddi şekilde artırdı. Aynı şekilde dezenfektan üreticileri tam kapasite çalışmaya başladı. Tam anlamıyla bir korona ekonomisi ortaya çıktı. Hâl böyle olunca fırsatçılar da boş durmayarak stok yapmaya başladı. O dönemde 50’li maske fiyatları 200 liraya, kolonyanın litresi 60 liraya, dezenfektanların litresi 80 liraya kadar çıkmıştı.

Fiyatlar stabil hale geldi
Geçtiğimiz günlerde pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte maske zorunluluğunun kalktığı açıklandı. Dezenfektan kullanımı azaldı. Pandemi sürecinde yaşanan fiyat artışları normale döndü. 80 liraya kadar çıkan dezenfektanın litresi bugün 30 liraya kadar düştü. 200 lirayı bulan 50’li maske 20 liraya geriledi. Aynı şekilde 60 lirayı bulan kolonyanın litre fiyatı 25 liraya kadar çekildi.

İhracat yapılıyor
Maske ve dezenfektan üreticileri ise tedbirlerin gevşemesi ile birlikte üretici tarafından sorun olmayacağı görüşünde birleşiyor. Hâlâ yeni varyant riskinin olduğunu ifade eden üreticiler, maskelerin atılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

TOBB Türkiye Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayii Meclis Başkanı Şeref Fayat, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada "Pandeminin ilk başladığı dönemde birçok kişi maske üretimine girdi. Ancak 1 yılın ardından bu sayı azaldı ve sektörde 2-3 büyük oyuncu kaldı. Salgının ilk başında bu şirketlerin ihracatı 1 milyar doları bulmuştu, zamanla bu rakam 50 milyon dolarlara kadar düştü. Bu üreticiler de yalnızca maske üretmiyor. Hazır giyim ve tekstilin yanına maske üretimini de eklediler. Dolayısıyla maske kullanımın azalması ile birlikte fabrikaların duracağı veya kapanacağı gibi bir durumundan bahsetmek doğru olmaz" dedi.

Yeni varyant riski var
"Ayrıca Çin ve Avrupa’da yeni bir varyantın geleceği ile ilgili açıklamalar duyuyoruz" diyen Fayat "Sonbahar gibi yeniden maske kullanımına dönülmesi bekleniyor. Elde çok büyük stok maskenin de bulunduğu söylenemez. Kısacası alınan karar sektörü etkilemeyecektir" dedi.

Eldiven üreten firmalar ise mevcut üretimlerine devam ediyor. Pandemi başladığında maske ile birlikte eldiven kullanımı da artmıştı, ancak bir süre geçtikten sonra zorunlu olmaması nedeniyle eldiven kullanımı ciddi oranda azaldı. Üreticiler yalnızca hastanelere üretim yapmaya devam eder hâle geldi.

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