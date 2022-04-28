Canan Karatay 'bunu yapan hasta olmaz' deyip formülü verdi! En etkili maskeyi açıkladı

En etkili maske karbonatlı su ile gargaradır

– Bazı uzmanlar hiçbir faydası olmadığını ileri sürerken, siz virüslere karşı gargara yapılmasını öneriyorsunuz… Neden?

Solunum yollarına yerleşerek, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan, burun tıkanıklığına, burun akıntısına, gıcık dediğimiz kuru öksürük ve ateş yükselmesine neden olan virüs ve bakterilerin, vücudumuza giriş kapıları, ağız, burun ve boğazımızdır. Virüs ve bakterilerin ilk olarak demir attıkları limanlar ağız, burun ve boğazımızın iç yüzeylerini kaplayan mukoza dediğimiz hücrelerdir.