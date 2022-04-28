Uğur Dündar Ekrem İmamoğlu'na Trabzon tepkisi göstermişti buluşmada 61 numara dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a tebrik ziyaretinde bulundu. Daha önce Trabzonsporla ilgili paylaşımına tepki gösteren Uğur Dündar'ın İmamoğlu'na 61 numaralı forma hediye etmesi dikkat çekti.

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Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen kıymetli büyüğüm Sayın Uğur Dündar’a tebrik ziyaretinde bulundum. Kulüplerimizin bu üst makamlarını, sporda dostluk ve işbirliklerinin artması adına çok önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik

Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na seçilen kıymetli büyüğüm Sayın Uğur Dündar’a tebrik ziyaretinde bulundum. Kulüplerimizin bu üst makamlarını, sporda dostluk ve işbirliklerinin artması adına çok önemsiyorum.

Ekrem İmamoğlu'na tepki göstermişti

Dündar, daha önce İmamoğlu’nun Trabzonspor’un resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyi beğenmesi sonrası, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. FB YDK Başkanı olarak taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi önü açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim.." açıklamasını yapmıştı.

Dündar, paylaşımından yaklaşık bir saat sonra ise, "Değerli İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçelilere sevgilerini iletti. Ben de bu nazik jestine camiamız adına çok teşekkür ediyorum" yazmıştı.