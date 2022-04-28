Erdoğan mı rakibi mi? MetroPOLL anket sonuçları dikkat çekti sonucu yüzde 28 detayı belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin son anket MetroPOLL'den geldi. Erdoğan'a ve rakibine oy vereceğini söyleyenler kafa kafaya giderken yüzde 28'lik kesim rakibe bağlı olarak kararının değişeceğini söylüyor.

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Metropoll Araştırma tarafından Mart ayında yapılan ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a mı, yoksa onun karşısındaki rakiplerine mi oy verirsiniz?" diye soruldu.

Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 33,4, rakibine oy vereceğini söyleyen oranı ise yüzde 33,7 oldu. Yüzde 28,1'lik kesim ise, "Rakibinin kim olduğuna bağlı" yanıtını verdi.

"Erdoğan'a oy veririm" diyenlerde Ocak ayına göre artış olduğu görüldü.

Parti tabanına bakıldığında ise CHP seçmeninin yüzde 26,4'ünün, İyi Parti seçmeninin yüzde 45,9'unun, "Rakibe bağlı" yanıtını verdiği görüldü.

"Aday ve adayın kimliğine göre"

Sonuçları sosyal medya hesabından paylaşan MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu yöneticisi Özer Sencar, "⁦@MuratYetkin2

⁩ bey seçmenlerin 1/3’ü oylarını karşı oldukları adaya göre, yaklaşık bir o kadarı da adayın kimliğine göre karar vereceğini söylüyor. " ifadelerine yer verdi.