Metropoll'ün anketine göre faturaları halkın yarısını zorluyor

MetroPoll Başkanı Özer Sencar, Metropoll Araştırma tarafından yapılan 'Türkiye’nin Nabzı Mart 2022' anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Metropoll'ün anket sonucuna göre toplumun 5'te 1'i elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Siyasi parti seçmenlerinden AK Partili seçmenlerin yüzde 46.1'i fatura ödemekte zorlanmadığını söylüyor.

MetroPoll Başkanı Özer Sencar, "Seçmenlerin yaklaşık beşte biri elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Ödeyebilenlerin de büyük kısmı çok zorlandığını söylüyor" dedi.

Şubat 2022'den Mart 2022'ye kadar faturalarımı ödeyemiyorum diyen yurttaş yüzdesi yüzde 4.2'lik artış gösterirken ödeyebiliyorum diyenlerin sayısı yüzde 2,9 azaldı.

'Faturalarınızı ödeyebiliyor musunuz?' sorusuna AK Parti seçmenlerinin yüzde 46.1'i 'ödeyebiliyorum' dedi, MHP seçmenin yüzde 30.3'ü de fatura ödemekte zorluk yaşamadığını söyledi.