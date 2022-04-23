Elon Musk'tan Bill Gates'e 'hamile erkek' emojisi

Tesla CEO'su Elon Musk, Microsoft kurucusu Bill Gates'i Apple'ın 'hamile erkek' emojisiyle kıyasladı.

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Twitter üzerinden emoji ve Microsoft kurucusu Bill Gates'in fotoğrafının yan yana konulmuş halini paylaşan dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO'su Elon Musk, ''Hızlı bir şekilde ereksiyonunuzu kaybetmeniz gerekirse diye'' açıklamasında bulundu.

Bu yazışmalar gerçek mi?

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Tesla CEO'su Elon Musk ve Microsoft kurucusu Bill Gates arasında geçen bir konuşmanın görüntüleri Twitter’da Whole Mars Catalog adlı bir hesap tarafından paylaşıldı.

Dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO'su Elon Musk'a ‘bu yazışmalar gerçek mi?’ sorusu yöneltilirken Musk sosyal medyada yayınlanan mesajların gerçek olduğunu söyledi.

Kapatmadığım için üzgünüm

İlk ekran görüntüsünde dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO'su Elon Musk ve Microsoft kurucusu Bill Gates, buluşma için yer ve gün konuştu. Dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO'su Elon Musk’ın ‘harika’ yanıtı ile durumu onayladığı görülüyor. Başka bir ekran görüntüsünde ise, dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO'su Elon Musk’ın Microsoft kurucusu Bill Gates’e attığı, “Tesla’ya karşı hala yarım milyar dolarlık açığa satış pozisyonunuz var mı?" ifadeleri yer aldı.

Microsoft kurucusu Bill Gates ise buna yanıt olarak, “Kapatmadığım için üzgünüm, Hayırseverlik olanaklarını tartışmak istiyorum.” diye yanıt verirken dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO'su Elon Musk ise “Üzgünüm ama iklim değişikliğini çözmek için en çok çaba gösteren şirket olan Tesla’ya karşı büyük bir açığa satış pozisyonunuz varken, iklim değişikliği konusundaki hayırseverliğinizi ciddiye alamam” açıklamasında bulundu.

Caps paylaştı

Dünyanın en zengin insanı olan Tesla CEO'su Elon Musk dün gece ise metinlerin basına sızmasının ardından, Microsoft kurucusu Bill Gates ile ilgili bir caps paylaştı. Görüntüde, göbeği olan bir gates ve hamile kadın emojisi yan yana yer alırken, ‘Heyecanınızı kaybetmek isterseniz…’ ifadeleri yer aldı.

Mesajların ortaya çıkmasının ardından Business Insider, Musk ve Microsoft kurucusu Bill Gates’ten yorum istediklerini ancak yanıt alamadıklarını açıkladı.