AK Parti'nin oyları neden düşmüyor? Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu 3 sebep saydı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin oylarının düşmemesiyle ilgili 3 sebep sıraladı.

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Seçim anketlerinde AK Parti oylarında büyük bir düşüş yaşanmadığı görülüyor. Peki bu durumun nedeni ne? Merak edilen soruyu HaberTürk yazarı Kemal Öztürk Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu sordu?

Krizde Partinin genel merkezinde Karamollaoğlu ile görüşen Öztürk, "Peki iktidarları değiştirecek etkisi olan ekonomik krizde neden muhalefetin oyları artmıyor?" sorusuna Karamollaoğlu'nun cevabını bugünkü yazısında aktardı:

“Tabi bunun birçok sebebi olabilir. AK Parti’den insanların kopmamasının üç sebebi var.

1. Tuzu kuru olanlar

Yani bankada parası çok olanlar. Yaklaşık olarak aileleriyle birlikte 5 milyon insan bu ekibin içinde. Bunların keyfi yerinde. Paradan para kazanıyorlar.

2. Sosyal yardım alanlar

Sosyal yardım alan 4.5, 5 milyon aile olduğu söyleniyor. Bu, 10 ila 15 milyon arası fert eder.

3. Cami cemaati olanlar

En çok endişeli olan bu kesim. Ben 'cami cemaati' olarak tanımlıyorum bunları. Sayıları 3 mü, 5 milyon mu bilemiyorum. Bu kesimin başörtüsü, Kuran kursu, İmam Hatiplerle ilgili hala kafalarında endişe var. ‘Acaba AK Parti giderse bizim bugünkü kazanımlarımız elden gider mi?’ endişesi var."