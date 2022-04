Dünyaca ünlü oyuncu Jacques Perrin hayatını kaybetti

Fransız oyuncu ve film yapımcısı Jacques Perrin 80 yaşında hayatını kaybetti.

Aralarında 'Cinema Paradiso'nun da bulunduğu onlarca filmde önemli rollerde oynayan Jacques Perrin'in öldüğü açıklandı. Perrin'in ölüm haberini ailesi duyurdu. Yapılan açıklamada: Perrin'in 21 Nisan günü Paris'te hayatını kaybettiği, huzur içinde öldüğü belirtildi. Haber Global, Jacques Perrin'in hikayesini sizler için derledi. Fransız oyuncu efsane film 'Cinema Paradiso'yla (Cennet Sineması) sinema için ölümsüz mertebesine ulaşmıştı. Ayrıca 'The Young Girls of Rochefort'ta da müthiş bir performans sergilemişti.

Jacques Perrin kimdir?

13 Temmuz 1941 tarihinde Paris'te doğan Jacques Perrin, 1950'li yıllarda başladığı kariyerinde 70'ten fazla filmde rol aldı. Fransız sinemasının yanı sıra İtalyan sinemasında da boy gösteren Perrin çıkışını 1961'de yayınlanan başrolünü Claudia Cardinale ile paylaştığı "Girl with a Suitcase" ile yaptı. Gri saçları ve ses tonu nedeniyle askeri filmlerin de aranan oyuncusu olmuştu. 1965'te "The 317th Platoon", 1977'de "Drummer-Crab" ve 1982'de "A Captains's Honor" filmlerinde rol aldı.



Üç filmin de yönetmeni Pierre Schoendoerffer'di. Ayrıca müzikal filmlerde de rol aldı. Catherine Deneuve ile "The Young Girls of Rochefort"ta oynadı. Donkey Skin'de de yine o vardı. Kariyerinin zirve yaptığı film ise Cinema Paradiso oldu. Hayali bir karakter olan film yönetmeni Salvatore'nin çocukluğunun anlatıldığı filmle büyük sükse yaptı.