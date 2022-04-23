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Ayasofya'daki hasar için Yunanistan harekete geçti: Vandalizm baskısı

Ayasofya'daki hasar için Yunanistan harekete geçti: Vandalizm baskısı

Ayasofya Camisi'nin kapısındaki hasar üzerine Yunanistan harekete geçti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in UNESCO'yu aradığı ortaya çıktı.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ile yaptığı telefon görüşmesinde Ayasofya Camii için vandalizm baskısı yapılması talebinde bulundu.

Yunanistan internet haber sitesi GreekReporter'a göre; Yunanistan Başbakanı Miçotakis, UNESCO Genel Direktörü ile telefonda görüştü.

Görüşmede; Miçotakis, imparatorluk kapısı'ndaki hasarın anıtın tarihine, bütünlüğüne ve evrensel karakterine saygısızlık gösterdiğini, "üzüntü ve tiksinme" duyduğunu söyledi. Miçotakis, UNESCO Genel Direktörü Azoulay'dan Ayasofya Camii için Türkiye'ye vandalizm baskısı yapılması talebinde bulundu.

Yunanistan Başbakanlığı'na göre, Azoulay, Türk Hükümeti'nin 2020 yılında müze olan Ayasofya'yı camiye çevirme kararı hakkında duydukları endişeyi yinelediklerini ve yetkililerden açıklama isteyeceğini söyledi.

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