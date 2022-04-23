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Arda Güler Rıdvan Dilmen'i büyüledi: Guardiola'nın talebelerinden biri olur

Arda Güler Rıdvan Dilmen'i büyüledi: Guardiola'nın talebelerinden biri olur

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. Arda Güler'den övgüyle bahseden ünlü yorumcu, "Öyle bir dokunuyor ki topa. Riskse risk, ne varsa oynuyor. Guardiola'nın talebelerinden biri olur. Temennimiz dünya çapında bir oyuncu olması" dedi.

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Hem zirve hattını hem de küme düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşmadan Fenerbahçe 6-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Mücadeleye damga vuran isim ise Arda Güler oldu. 

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yenen Fenerbahçe'nin performansını ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

Arda Güler'in üst düzey bir yetenek olduğunu belirten Dilmen, genç yeteneğin dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın öğrencilerinden biri olabileceğini belirtti.

"Resmi olarak 9 kafa golü attım Arda bana da attırır kafa ile gol"
Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada "Arda, adeta resital ve sanat. Devrede dedi ki ‘Aman televizyonu kapatmayın!’ Kaybetmediği toplar basit oynadığı toplar değil hatta attırdığı gole baktığımız zaman ben bile bütün kariyerim boyunca resmi olarak 9 kafa golü attım. Arda bana da attırır kafa ile gol, 10 - 15 tane atarım. Arda Saygıner. Semih Saygıner kleps çeker ya Arda da topa kleps çekiyor. Guardiola'nın talebelerinden biri olur. Temennimiz dünya çapında bir oyuncu olması" dedi.

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