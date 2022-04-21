Berber koltuğunda öldürülen gencin annesi konuştu: Öldürmesin diye gelinin amcasına 50 bin lira verdim

“Benim oğlum 3 aylık damattı, katilini bulun”

Oğlunun katilinin gelinin amcası olduğunu iddia eden ve 25 gündür bulanamadığını söyleyerek yetkililere seslenen acılı anne, “Oğlumun katili bulunsun. Olay olalı 25 gün oldu ama oğlumun katili hala bulunamadı. Yer yarıldı da yerin dibine girdi sanki. Kimse bulamıyor bu katili. Benim oğlum 3 aylık damattı. Arıyla, namusuyla gelin getirdim ben, her şeyini aldım. Sonu böyle oldu. Yetkililerden yardım istiyorum. Bize yardım etsinler. Kızın amcası, yeğeni benim oğlumla evlenmiş diye kin etmiş. Onun öldürdüğü iddia ediliyor. Kızın ailesi de bulmaya çalışıyor ama onlar da bulamadı hala” ifadelerini kullandı.