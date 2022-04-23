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Fenerbahçeli Miguel Crespo Rize maçında sakatlandı hastaneye kaldırıldı sezonu kapattı

Fenerbahçeli Miguel Crespo Rize maçında sakatlandı hastaneye kaldırıldı sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe; sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılırken yaşanan sakatlıklarla sarsıldı. S

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0'la geçti. Sarı - lacivertliler üst üste 6. kez kazanırken, oynadığı son 10 maçta 9. galibiyetini aldı. Rizespor deplasmanına çıkan sarı - lacivertliler, sakatlıklar sonrasında şoke oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Bright Osayi - Samuel ve Migeul Crespo sakatlanmıştı.

Osayi devre arasında oyundan alınırken, Miguel Crespo ikinci yarıda kenara geldi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Miguel Crespo, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada başarılı futbolcunun ayağında kırık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı - lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugünkü karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Miguel Crespo’nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır."

Yıldız futbolcunun bu sakatlık sonrasında Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala sezonu kapattığı iddia edildi.

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