23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Türkiye'nin Milli Mücadele tarihinde bir dönüm noktası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 102. yaşını kutluyor. 23 Nisan, 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

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23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

23 Nisan, 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile "Ulusal Egemenlik Bayramı" olarak kutlanmaya devam edildi. 1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kutlama mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı “En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız; sevgi, barış ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerimizin umudu, yarınlarımızın güvencesidir.”

Google 23 Nisan' kutladı

Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel logo hazırladı.

Google, ana sayfasındaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel "doodle" ile Çocuk Bayramını kutluyor.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendirilerek konfetiler beliriyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.