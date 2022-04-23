Ukrayna lideri Zelenskiy 'Bu daha başlangıç' dedi Rusya'nın asıl hedefini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy diğer Avrupa ülkelerini de uyaran bir açıklama yaptı. Rusya için Ukrayna'nın başlangıç olduğunu diğer ülkelere de sıra geleceğini duyurdu.

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Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 59'uncu gününe girdi. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelenskiy, Rusya için Ukrayna’ya saldırmanın sadece bir başlangıç olduğunu, Rusya’nın daha sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istediğini belirtti.

Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sadece bir başlangıç olarak öngörülmüştü. Sonra diğer ülkeleri ele geçirmek istiyorlar. Doğal olarak, Rusya’nın bu hırsını kırmak için kendimizi gerektiği kadar savunacağız." dedi.