Fuat Uğur'dan hükümeti kızdıracak Suriye yazısı: Beşar Esad kazandı istikamet Şam! Kaos planı...

SURİYELİLERİN geri gönderilmesi tartışmasını "Hükümet için Beşar Esad gerçeğiyle yüzleşmenin zamanı geldi" yazısıyla analiz eden Fuat Uğur'dan çarpıcı bir yazı geldi. "Beşar Esad kazandı" diyen Uğur, Suriye ile diplomatik ilişkilerin başlaması gerektiğini söyledi.

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Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sorunu üzerinden "Hükûmet için Beşar Esad gerçeğiyle yüzleşmenin zamanı geldi" başlıklı yazı kaleme aldı.

Uğur iç karışıklık ve kaos planının uygulamaya sokulduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacı 2011’den beri ülkemizde. Muhalefet en aşağılık ırkçı söylemlerle, Suriyeli sığınmacılardan rahatsız olan halkı en ufak bir olayı köpürtüp kışkırtarak bir iç karışıklık ve kaos planını uygulamaya sokmuş görünüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlatarak Bahçeli'nin çağrısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu bayramda gitmeye izin verilmemesini eleştiren Uğur "Bana göre yanlış. Çünkü çözüm sığınmacıların bayramda yakınlarını görmelerini engellemek değil. Onlar orada iş imkânlarına sahip olsalar geri dönerler mi? Diyelim ki gittiler ve geri döndürülmediler, ne olacak? İşsizlik ve al sana oradan ülkemize yansıyacak yeni bir sorun daha. Onların boşalttığı işlerde bu pahalılıkta bile burnundan kıl aldırmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı “işsiz”ler çalışacak mı? Tabii ki hayır." dedi.

Anlıyoruz, sıkıntı Cumhur İttifakı’nda derinden hissedildi. O hâlde artık şu gerçekle yüzleşme zamanı geldi: Beşar Esad kazandı!



Erdoğan'ın en büyük hatası Davutoğlu demiştim

Zamanınızı almayacağım, sebeplerini şimdi Millet İttifakı’nın bileşeni olan Ahmet Davutoğlu’na sorun, o daha iyi bilir. “Onu oraya getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dı” diyeceksiniz ki elhak haklısınız. Zaten 27 Haziran 2019’da “Erdoğan’ın en büyük hatası; Davutoğlu” başlıklı bir yazı yayınlamıştım, hatırlayanlar olacaktır.

Artık Şam hükümeti ile ilişki kurmanın zamanı geldi Madem Suriyeliler üzerinden tahrik ve provokasyonlar yapılıyor, bir yandan buna karşı önleyici tedbirler alırken, diğer yandan da Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi onların onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin şartlarını hazırlamak gerekir. Nasıl? Yukarıda ima ettim. Artık Şam hükûmeti ile diplomatik ilişki kurmanın zamanı geldi.



Esad operasyonlardan memnun

Şam hükûmeti biliyorsunuz Türkiye’nin Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi operasyonlarından, diplomatik bir dille karşı çıkıyor gibi görünse de aslında memnun. Üstelik Türkiye bu sayede onları YPG dâhil pek çok terör grubundan korumuş oldu. Dahası çok iyi biliyorlar ki Türkiye Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana.

Beşar Esad’ın geri dönüşler için tam 11 adet AF YASASI çıkardığı, geri dönenler için toplumsal uzlaşma masaları kurulduğu, eski ikametlerine yerleşmelerine, vatandaşlık almalarına yardım edildiği belirtiliyor. Türkiye ana akım medyası bu haberleri vermiyor. Bunu aşmanın yolu belki de Şam Hükûmeti’nin Türkiyeli gazetecilere ve yazarlara bu konuda yapılan çalışmaları göstermek üzere kapılarını açması, şeffaf biçimde, gazetecilerin peşine Muhaberat’ı takmadan onların özgürce durumu yerinde incelemelerine izin vermesidir. Madem böyle çalışmalar var ve 100 bine yakın insan bu çabalar sonucu ülkelerine geri döndü, yerinde görmek en iyisi.

Problem emin olun “Bayramda göndermemek” ve benzeri gaz almalarla bitecek gibi görünmüyor.