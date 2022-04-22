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HDP'li vekil Garo Paylan'dan yeni provokasyon! TBMM'ye kanun teklifi verdi

HDP'li vekil Garo Paylan'dan yeni provokasyon! TBMM'ye kanun teklifi verdi

HDP'li vekil Garo Paylan, her yıl olduğu gibi bu yıl da provokasyona imza attı. Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

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Terör örgütü PKK destekçisi HDP sözde Ermeni soykırımı ile ilgili provokasyonlara başladı. HDP, her yıl olduğu gibi sözde 1915 olaylarına destek vererek 'soykırımın' tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915'teki sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Skandal ifadeler
Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir" diye konuştu.

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