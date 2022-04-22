BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,60
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıdan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul Süreci’nin Ukrayna’daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti.

Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızı aşan başarılarınızdan gurur duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızı aşan başarılarınızdan gurur duyuyoruz
İstanbul Ümraniye'de iş makinesi yokuş aşağı kaydı! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul Ümraniye'de iş makinesi yokuş aşağı kaydı! Ortalık savaş alanına döndü
Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var
Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var
Spor Yasası TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
Spor Yasası TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ukrayna'da ateşkes için Türkiye vurgusu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ukrayna'da ateşkes için Türkiye vurgusu
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
21 ilin yoğun bakım servisi boşaldı! Güzel haberi Sağlık Bakanı Koca duyurdu
21 ilin yoğun bakım servisi boşaldı! Güzel haberi Sağlık Bakanı Koca duyurdu
Operasyonlarda ikinci aşamaya geçildi! Rusya yeni hedeflerini duyurdu
Operasyonlarda ikinci aşamaya geçildi! Rusya yeni hedeflerini duyurdu
The Economist'ten Türkiye analizi! Afrika ile ilişkiler kaleme alındı
The Economist'ten Türkiye analizi! Afrika ile ilişkiler kaleme alındı