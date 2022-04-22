Afganistan'da camiye bombalı saldırı! Onlarca ölü ve yaralı var

AFGANİSTAN'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 33 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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AFGANİSTAN'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesi Emniyet Müdürü Hafiz Ömer, basına yaptığı açıklamada, ilçedeki Mevlevi Sikander Camisine bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mevlevi Sikander Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırıda 43 kişinin yaralandığını ifade eden Mücahid, saldırının faillerinin en kısa zamanda tutuklanacağını kaydetti.

Görgü tanıklarına göre saldırı cuma namazından hemen sonra gerçekleştirildi. Patlamanın şiddetiyle caminin pencerelerinin kırıldığı ve camide hasar oluştuğu öğrenildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.