Operasyonlarda ikinci aşamaya geçildi! Rusya yeni hedeflerini duyurdu

UKRAYNA'da yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Mariupol'da kontrolü sağlayan Rusya'dan savaşın ikinci aşamasına ilişkin kritik bir açıklama yapıldı.

Abone ol

RUSYA, Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırılarında yeni bir boyuta geçti. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'in çevresinden çekilmesiyle ortaya çıkan sivil katliamları müzakere sürecini ve barış umutlarını azaltırken Rusya Dışişleri Bakanlığından geçtiğimiz günlerde 'ikinci aşama' açıklaması geldi. Bakan Sergey Lavrov, askeri operasyonun devam edeceğini, operasyonun bir sonraki safhasının yeni başladığını söyledi.

Sıra Donbas ve Ukrayna'nın güneyinde

Önceki gün yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Mariupol'da Rus ordusu tarafından kontrol sağlandı. Merkez Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Tümgeneral Rustam Minnekayev, 'özel askeri operasyonun' ikinci aşamasında Donbas üzerinde tam kontrol sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Rus komutandan tam kontrol vurgusu

Sverdlovsk Bölgesi Savunma Sanayii Birliğinin yıllık toplantısında konuşan Minnekayev, "Özel harekatın ikinci aşamasının başlangıcından bu yana Rus ordusunun görevlerinden biri Donbas ve Ukrayna'nın güneyi üzerinde tam kontrol sağlamak" dedi.

"Tüm dünyayla savaş halindeyiz"

Minnekayev, "Donbas üzerindeki kontrol Kırım'a kara koridoru sağlamanın yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kritik tesislerini, tarım ve metalurji ürünlerinin geçtiği Karadeniz limanlarını etki altına almayı mümkün kılacak" ifadesini kullandı. Rus komutan, Ukrayna'nın güneyini kontrol etmenin 'Rusça konuşan nüfusun baskı altına alındığına dair gerçeklerin de olduğu Pridnestrovie'ye başka bir çıkış yolu' olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Görünüşe göre tüm dünyayla savaş halindeyiz. Tıpkı büyük vatanseverlik savaşında olduğu gibi tüm Avrupa, tüm dünya bize karşı."

"Savaşı biz başlatmadık ama biz bitireceğiz"

Tümgeneral Minnekayev, Rus ordusunun karada, denizde ve hava sahasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine karşı teknik üstünlüğünün 'bariz' olduğunu dile getirdi ve ekledi:

"Saldırılar sırasında Rus Silahlı Kuvvetleri herhangi bir kayıp yaşamıyor. Bu en çok Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin moralini bozuyor. Rus ordusunun karada, denizde ve havada teknik üstünlüğü aşikar hale geldi."

TASS'ın haberine göre, "Bu savaşı biz başlatmadık" diyen Minnekayev, "Ama biz bitireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.