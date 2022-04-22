Cami imamı küçük kıza tecavüzden tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce çocuk pornosu çıktı

MERSİN’in Erdemli ilçesindeki İmamı Azam Camii’nde görev yapan İmam M. Karaip, küçük yaştaki bir kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İmamın evindeki bilgisayarda yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornosu videosu bulundu.

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Mersin'in Erdemli ilçesindeki İmamı Azam Camii'nde görev yapan İmam M. Karaip, küçük yaştaki bir kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı. İmamın evindeki bilgisayarında çocuk pornosu videoları bulunduğu öğrenildi.

Evli ve iki çocuk babası! Uzun süredir devam ediyormuş...

Sözcü'nün haberine göre cinsel istismara uğradığı öne sürülen kız çocuğunun ailesinin Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. İsmi açıklanmayan kız çocuğu evli iki çocuk babası imam M. Karaip'in, kendisine yönelik uzun süren cinsel istismarı ile ilgili savcılıkta pedagog nezaretinde detaylı ifade verdi.

Bilgisayarında yüzlerce çocuk pornosu bulundu

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, cinsel istismar suçlaması yapılan imam M. Karaip'i gözaltına aldı. İmamın evinde arama yapılırken, bilgisayarında yüzlerce çocuk pornosunu içeren videolar çıktığı öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İmamın bilgisayarına el konulurken, gözaltına alınan imam M. Karaip, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartıldı. Kendisine yöneltilen cinsel istismar suçlamasını kabul etmediği öğrenilen imam M. Karaip, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.