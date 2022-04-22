BIST 2.536
DOLAR 14,75
EURO 15,96
ALTIN 922,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Av sezonu kapandı! Kültür balıkları yerini aldı: İşte alabalık, somon, levrek, palamut fiyatları...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Av sezonu kapandı! Kültür balıkları yerini aldı: İşte alabalık, somon, levrek, palamut fiyatları...

Denizlerde balık av sezonun kapanmasının ardından tezgahlar kültür balıklarına kaldı.

Abone ol

Bu sezon bolca satılan istavrit, hamsi, mezgit ve barbun yerini kültür balıkları olan levrek, çipura, alabalık, somon, kefal ve sazana bıraktı. Samsunlu balıkçılar vatandaşların kırmızı et ve tavuk almak yerine en çok somona rağbet gösterdiklerini ifade ettiler. Sezonun bitmesine rağmen balığa olan ilginin azalmadığına değinen balık satıcısı İsmet Akpınar, “Denizlerde av sezonu bitmesine rağmen vatandaşlar kültür balıklarına ilgi göstermeye devam ediyor. Somon ve alabalık fiyatları diğer et ürünlerine göre ucuz. Alabalık kilo 40, somon 50 TL. Küçük balık dediğimiz mezgit, istavrit, hamsi ve barbun gibi balıklar artık tezgahta yer almıyor. Havalar ısınınca olta balıkçılarından gelinceye kadar kültür balıkları satmaya devam edeceğiz. Diğer balıklardan palamut tane 15, çipura kilo 80, levrek kilo 90 liradan satılıyor” dedi.

En çok somon balığının satıldığına dikkat çeken balık satıcısı Onurcan Köse ise, “Balıkçılar açısından güzel bir sezonu geride bıraktık. Vatandaşlara bol bol balık yedirdik. Sezona kültür balıkları ile devam ediyoruz. Tezgahlarda soman, alabalık, çipura, levrek, Norveç palamudu, kefal ve sazan gibi balıklar var. Fiyatlar da gayet uygun. Vatandaşlar şu sıralarda Omega-3 oranı yüksek olduğu için somon tercih ediyor” diye konuştu. Balık fiyatlarının biraz daha uygun olması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, yine de diğer şehirlere göre fiyatların kabul edilebilir olduğuna söylediler.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukraynalılardan İstanbul'da kefenli eylem! 'Daha önce hiç bu kadar utanmamıştım' deyip konuştu
Foto Galeri Ukraynalılardan İstanbul'da kefenli eylem! 'Daha önce hiç bu kadar utanmamıştım' deyip konuştu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Yalanla siyaset olmaz
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Yalanla siyaset olmaz
Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik durma noktasına geldi
Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik durma noktasına geldi
MHP Lideri Bahçeli: Çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir
MHP Lideri Bahçeli: Çarpık zihniyetlerin TBMM’de görev yapıyor olmaları zillettir, rezalettir
Sema Ergenekon kaç yaşında ne iş yapıyor? Sema Ergenekon çocukları kaç tane?
Sema Ergenekon kaç yaşında ne iş yapıyor? Sema Ergenekon çocukları kaç tane?
Cumhurbaşkanlığı talimatıyla yayınlandı! Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
Cumhurbaşkanlığı talimatıyla yayınlandı! Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
Cumhurbaşkanlığı NFT'ye Türkçe karşılık buldu
Cumhurbaşkanlığı NFT'ye Türkçe karşılık buldu
Üç Mehmetçiği şehit eden teröristler, 5 ay sonra etkisiz hale getirildi
Üç Mehmetçiği şehit eden teröristler, 5 ay sonra etkisiz hale getirildi
Hac fiyatları 2022 kişi başı konaklama ücreti ne kadar oldu
Hac fiyatları 2022 kişi başı konaklama ücreti ne kadar oldu
İsrail Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yine müdahale etti
İsrail Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yine müdahale etti
İstanbul Havalimanı'na Katar ya da Abu Dabi'den ortak gelebilir
İstanbul Havalimanı'na Katar ya da Abu Dabi'den ortak gelebilir