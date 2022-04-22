Ukraynalılardan İstanbul'da kefenli eylem! 'Daha önce hiç bu kadar utanmamıştım' deyip konuştu
İSTANBUL Beyoğlu'nda toplanan bir grup Ukraynalı, 'savaşa hayır' eylemi gerçekleştirdi. Üzerlerine giydikleri temsili kanlı kefenle yere yatan grup üyeleri savaşın bitmesini isterken, eyleme katılan bir Rus vatandaşı ise Ukraynalılara destek verdi.
Beyoğlu Odakule Meydanı'nda toplanan Ukraynalılardan oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, 'savaşa hayır' eylemi gerçekleştirdi.
Ukrayna bayraklarıyla 'Putin'i durdur, savaşı durdurun', 'Sadece Ukraynalı olduğum için öldürüldüm' gibi yazılı pankartlar taşıyan grup, özellikle Bucha kentinde yaşanan ölümlere dikkat çekti.
Üzerlerine giydikleri temsili kanlı kıyafetle yere yatan grup üyeleri savaşın bitmesini istedi.
Grup adına yapılan açıklamada, "Bucha kentinde yapılanlar, Ukrayna'da yapılanlar insanlık dışıdır. Üzerinde 'yalnızca çocuklar var' yazan sivil araçları bombalamak, vurmak soykırımdır. Soykırıma dur de' ifadelerine yer verildi.