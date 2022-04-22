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Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte o senaryo

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte o senaryo

Spor Toto Süper Lig'in sonuna yaklaşırken, şampiyonluk yarışı heyecana sahne oluyor. Son 9 maçının 8'ini kazanan Fenerbahçe'de taraftarlar, takımlarının formunu göz önüne alarak şampiyonluk hesapları yapıyor. Buna göre Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması Trabzon'un en fazla 3 puan alması gerekiyor.

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Trabzonspor liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 11 puan arkadan bordo - mavili takımı takip ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Ligde oynadığı son 5 maçından galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını 11'e düşürmüştü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u da mağlup etmesi halinde Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirecek ve rakibi Trabzonspor'un Adana Demirspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması Trabzon'un en fazla 3 puan alması gerekiyor
Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur, şampiyonluk için ne yapması gerekiyor?

Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemesi için Süper Lig'de 73 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'un kalan 5 haftada en fazla 3 puan alması ve sarı - lacivertlilerin tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Yani Fenerbahçe, oynayacağı 5 maçtaki 15 puanın hepsini kazanmak zorunda.

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