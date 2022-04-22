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Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi davasında karar Pazartesi gününe kaldı

Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi davasında karar Pazartesi gününe kaldı

GEZİ olaylarıyla ilgili iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi Ana Davası'nda bugün karar çıkması bekleniyordu. Mahkeme kararı pazartesi gününe bıraktı...

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İş insanı Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu 17 sanıklı Gezi Ana Davası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 2019 yılından beri devam eden davada sanıklar son sözlerini söylediler. Mahkeme heyetinin karar vermesi beklenirken, heyet kararı 25 Nisan pazartesi gününe bıraktı. 

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