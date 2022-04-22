Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi davasında karar Pazartesi gününe kaldı
GEZİ olaylarıyla ilgili iş insanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi Ana Davası'nda bugün karar çıkması bekleniyordu. Mahkeme kararı pazartesi gününe bıraktı...Abone ol
İş insanı Osman Kavala’nın tutuklu bulunduğu 17 sanıklı Gezi Ana Davası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 2019 yılından beri devam eden davada sanıklar son sözlerini söylediler. Mahkeme heyetinin karar vermesi beklenirken, heyet kararı 25 Nisan pazartesi gününe bıraktı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'İran Casusu Savcı' UYAP'tan bulup İran İstihbaratı'na satmış! Örgütteki kod ismi Mikail-Angel!