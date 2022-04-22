'İran Casusu Savcı' UYAP'tan bulup İran İstihbaratı'na satmış! Örgütteki kod ismi Mikail-Angel!
İranlı rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalışan aralarında HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz ve By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da bulunduğu tamamı tutuklu 16 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Yılmaz'ın, İran'ın kaçırmak istediği Türkiye'deki İranlı muhaliflerin gizli bilgilerini Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) ulaşarak, İran istihbaratına aktardığı belirlendi.
İranlı rejim muhaliflerini Türkiye'den kaçırmaya çalışan aralarında HSK tarafından açığa alınan savcı Davut Yılmaz ve By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam'ın da bulunduğu tamamı tutuklu 16 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianameye savcı Yılmaz'ın kaçırılması planlanan koruma altındaki muhaliflerin gizli mahiyetteki bilgilerini Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nden (UYAP) ulaşarak, İran istihbaratına aktarması damga vurdu.
Sabah'ın haberine göre, İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarına takılan 'muhalif kaçırma' operasyonunda geçtiğimiz Şubat ayında yakalanan aralarında By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam ve açığa alınan savcı Davut Yılmaz'ın da bulunduğu tamamı tutuklu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İşte 'Casus Savcı' için istenen ceza!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianameyle şüphelilerin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davut Yılmaz için 23 yıldan 42 yıla kadar, İhsan Sağlam için de 24 yıldan 52 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
5 isim mağdur olarak iddianameye girdi
İddianamede, şebekenin İran'a kaçırdığı eski Albay Mashali Firouze, eşi Arezou Saeidvand, oğulları Arıan Aminmavaneh, kaçırılmaya çalışılan eski İran Deniz Kuvvetleri Subayı Mohammed Rezaei, ekonomist Shahnam Golshani'nin bulunduğu 5 kişi mağdur olarak yer aldı.