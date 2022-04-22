Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Ukrayna'da ateşkes için Türkiye vurgusu

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmamaya karar verirsek müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping olacak" dedi.

Abone ol

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France Inter radyosunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süredir telefonda görüşmediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye devam edeceğini belirten Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentine erişim sağlayabilmek için Putin ile görüşmek gerektiğini söyledi.

Macron, "Onunla görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Putin ile her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum. Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin ile konuşmamaya karar verirsek müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping olacak" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın askeri çözümü bulunmadığını ifade eden Macron, çözüm için askeri yol seçilirse üçüncü dünya savaşının tercih edildiğini belirtti.

Macron, Ukrayna'nın silah yardımı yapmamaları halinde Rusya'ya karşı direnemeyeceğini kaydetti.