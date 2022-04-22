Türkiye 22 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı son durumu paylaştı

TÜRKİYE'de son 24 saatte 149 bin 252 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 147 milyon 418 bin 551 doza yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı güncel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. 22 Nisan 2022 Cuma günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 252 test yapıldı, 2 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 19 bin 693 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.43, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.14 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 418 bin 551 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek iller Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.