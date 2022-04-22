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Pençe Kilit operasyonu bölgesinde iki asker şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmalarda Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ve Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehit olduğunu bildirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonu devam ederken bölgeden acı haberler geldi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün Pençe Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edildiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Yapılan bir diğer açıklamada da Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Pençe teröristlerle çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Açıklamalarda, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş ile teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonrası Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit olmuştu.

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