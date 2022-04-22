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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlanıp oyuna devam edemeyen Miguel Crespo, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, 63. dakikada sakatlanarak sedyeyle saha kenarına alındı. Portekizli futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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