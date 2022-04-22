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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı
Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlanıp oyuna devam edemeyen Miguel Crespo, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı.
Fenerbahçe'de Miguel Crespo, 63. dakikada sakatlanarak sedyeyle saha kenarına alındı. Portekizli futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.