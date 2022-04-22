Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle masa tenisi oynadı

Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle masa tenisi de oynadı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar programında bugün durağı, Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'ydu.

Öğrencilerle masa tenisi oynadı

Yurtta kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynadı.

Guidetti ile gösteri maçı yaptı

Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yapan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.