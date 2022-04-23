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Bosna Hersek'te 5.7 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'te 5.7 büyüklüğünde deprem

Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre, Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarındaki Stolac'ta 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi.

Can ve mal kaybı bilgisi yok
Henüz can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Mostar’da binaların zarar gördüğü görüldü.

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