Ayasofya Camisi'nin kapı kırılma sebebinin ardında ürpertici hurafeler! Büyü yapan yiyen var!
AYASOFYA Camisi’nin kapısından kırılan parçasının arkasında ürpertici hurafeler olabilir. Kutsal olduğu gerekçesiyle kapıdan parça koparıp yutan hatta büyü yapanlar bile var. 15 asırlık yapısıyla tarihin en eski eserlerinden olan yapıda pek çok inanışa ev sahipliği yapmasıyla tılsımlı olduğuna inanılıyor.
AYASOFYA Camisi’nin tarihi kapısının durumu, Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ortaya çıkmıştı. Yaşar, kendisine ulaştırılan fotoğraflar üzerine Ayasofya’ya gitti ve durumu yerinde gördü. Bir görevlinin kapıdaki hasar için “İnsanlar burayı kutsal sayıyor, bazıları parça koparıp ağızlarına atıyor” dediğini anlattı.
Vedat Milor da mizahi bir üslupla “Utandıran itiraf: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı...” tweet’i attı. Bu tartışmalar devam ederken, geçmişte Kayseri’de bir türbedeki mumyanın bazı parçalarının “şifa” niyetine kaynatıldığı iddiası gündeme geldi. Karatay Medresesi’ndeki bazı mumyaların kayıp olduğunu iddia eden bir tweet atıldı. Milor bunun üzerine de “Ayasofya’nın kapısından sonra şimdi de mumyalar. Bu ülkede Yemek eleştirmenliği yapmak giderek zorlaşıyor” diye yazdı.
Kapı kemiren de var mozaik tozu içen de
Ayasofya Camisi’nin kapısının başına gelenleri ve sanat eserlerine yönelik hurafeleri sanat tarihçilerine ve sanatçılara sorduk. Uzmanlara göre bu hurafeler, eserlerin en önemli düşmanlarından...
Prof. Dr. Asnu Bilban Yalçın (Sanat tarihçisi): Kaçak kazı yapanlar da eserlerden parça koparanlar da bu tür hurafelere inanıyorlar. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Sanat eserlerinin, kültür varlıklarının düşmanlığı nereden geliyor onu düşünmek lazım. Hurafeler de bu düşmanların arasında.