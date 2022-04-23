Ayasofya Camisi'nin kapı kırılma sebebinin ardında ürpertici hurafeler! Büyü yapan yiyen var!

Vedat Milor da mizahi bir üslupla “Utandıran itiraf: Henüz tadına bakmadığım lezzetlerden biri de Ayasofya’nın kapısı...” tweet’i attı. Bu tartışmalar devam ederken, geçmişte Kayseri’de bir türbedeki mumyanın bazı parçalarının “şifa” niyetine kaynatıldığı iddiası gündeme geldi. Karatay Medresesi’ndeki bazı mumyaların kayıp olduğunu iddia eden bir tweet atıldı. Milor bunun üzerine de “Ayasofya’nın kapısından sonra şimdi de mumyalar. Bu ülkede Yemek eleştirmenliği yapmak giderek zorlaşıyor” diye yazdı.