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Samsun'da sahur vakti korkunç olay! Kurcaladığı silah ateş aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da sahur vakti korkunç olay! Kurcaladığı silah ateş aldı

Samsun'da silahlı oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurarak ağır yaralandı.

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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Minibüsçüler Kooperatifi içinde gece saat 01.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy'de zabıta memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Serdar Ö.(41), kurcaladığı tabanca kazara ateş aldı.

Zabıta, silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini kafasından vurdu. Ağır yaralanan Serdar Ö. 112 ekipleri tarafından ambulansa özel bir hastaneye kaldırıldı. Serdar Ö. ilk müdahalesini ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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