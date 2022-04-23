Emekliye bayram ikramiyesine zam yapılmadı milletvekillerine kızgınlık telefonları yağıyor

Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesine zam yapılmayacağı hayal kırıklığıyla karşılandı. 2022 emekli ikramiyesi de geçtiğimiz yılki gibi 1100 lira olarak açıklandı. Hürriyet yazarı Babacan, son günlerde milletvekillerine kızgınlık telefonları geldiğini söyledi.

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Hürriyet yazarı Nuray Babacan, emekli ikramiyesine zam yapılmayacağının kararlaştırılmasından sonra iktidar partisinin milletvekillerinin telefonlarının susmadığını; milletvekillerinin seçmenlerinin kırgın ve kızgın telefonlarıyla muhatap olmak zorunda kaldıklarını yazdı.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Emekli ikramiyesinin artırılmayacağının açıklanmasının hemen ardından, iktidar partisi kulisindeki milletvekillerinin telefonları çalmaya başladı. Emekli seçmenin serzeniş ve tepkisini yumuşatmaya çalışan vekillerin ter döktüğünü biliyoruz. Konu, bundan iki hafta önce AK Parti Genel Merkezi’nde art arda yapılan toplantılarda gündem oldu.

Bayramlarda verilen emekli ikramiyesinin artırılması, hatta bu rakamın 1100 TL’den 2000 TL’ye çıkarılması gerektiğini söyleyenler oldu. Bunun çok fazla olacağını dile getirip, ‘enflasyon oranında artış verelim, bunu da Meclis’te görüşülen yasalardan birinin içine koyalım’ noktasına kadar gelindi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Kamuoyunun ve vekillerin dalga dalga konuştuğu bu konu, önce Maliye Bakanlığı’na sonra da Çalışma Bakanlığı’na takıldı.

Artıştan vazgeçilmesinde Maliye Bakanlığı’nın ‘kaynak yaratamayız’ gerekçesinin etkili olduğu belirtildi. Yapılan toplantılarda, emeklilere verilen 1100 liralık ikramiyenin iki bayram için maliyetinin 25 milyar lira olduğu, 100 liralık artışın 4-5 milyar lira ek maliyet yaratacağı bilgisinin paylaşıldığı öğrenildi.