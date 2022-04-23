AK Parti seçimi kaybederse ertesi gün ne olacak? Meral Akşener cevap verdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir, seçimi AK Parti'nin kaybetmesi halinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in neler yapacağını yazdı.

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Yeniçağ gazetesi yazarı Remzi Özdemir, Ankara'da Meral Akşener ile iftar programında görüştü.

Akşener ise yapılan sohbetin ayrıntılarını bugünkü yazısında aktaran Özdemir, Akşener'in "AKP'nin seçimi kaybetmesi halinde ne olacak?" sorusuna yanıtladığını söyledi.

Hangi kararnamenin yayınlanacağı ve neyin değiştirileceğine yönelik tek tek hazırlık yapılmış

İşte, Yeniçağ gazetesi Remzi Özdemir'in o yazısı:

"Ertesi gün ne olacak? Gelelim ertesi güne. Bu sadece benim değil neredeyse tüm ülkenin merak ettiği bir soru. Seçimler yapıldı ve AKP kaybetti. Ertesi gün ne olacak?

Meral Akşener'in bu konuda gerçekten iyi hazırlandığını gördüm. Ertesi güne yönelik ciddi çalışmalar var. Hangi kararnamenin yayınlanacağı ve neyin değiştirileceğine yönelik tek tek hazırlık yapılmış.

Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulmasından tutun da acil yargı reformu ve ekonomik birçok tedbir için kararnamelere kadar planlananmış ve hazırlığı yapılmış.

Akşener, Türkiye'nin seçimlerden sonra 1 gün bile kaybedecek vaktinin olmadığını söylüyor. Gerçekten de öyle. Türkiye boğuluyor ve suni teneffüs için dakikaların bile önemi var."