BIST 2.473
DOLAR 14,74
EURO 15,92
ALTIN 915,67
HABER /  GÜNCEL

Diyanet 23 Nisan bayram mesajı

Diyanet 23 Nisan bayram mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlandı.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlandı.

Diyanetin Sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kuruluşunun 102. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadelenin kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, geleceğimizin teminatı, gözbebeğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Marmara'da korkutan haber geldi! Su sıcaklığı artıyor şartlar oluştu
Marmara'da korkutan haber geldi! Su sıcaklığı artıyor şartlar oluştu
Emekliye bayram ikramiyesine zam yapılmadı milletvekillerine kızgınlık telefonları yağıyor
Emekliye bayram ikramiyesine zam yapılmadı milletvekillerine kızgınlık telefonları yağıyor
Samsun'da sahur vakti korkunç olay! Kurcaladığı silah ateş aldı
Samsun'da sahur vakti korkunç olay! Kurcaladığı silah ateş aldı
Moldova, Rus komutanın Transdinyester'e yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi
Moldova, Rus komutanın Transdinyester'e yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi
Selçuk Bayraktar'dan duygu yüklü paylaşım: Hikayenin başladığı ve son bulduğu yer
Selçuk Bayraktar'dan duygu yüklü paylaşım: Hikayenin başladığı ve son bulduğu yer
Arda Güler Rıdvan Dilmen'i büyüledi: Guardiola'nın talebelerinden biri olur
Arda Güler Rıdvan Dilmen'i büyüledi: Guardiola'nın talebelerinden biri olur
Fenerbahçeli Miguel Crespo Rize maçında sakatlandı hastaneye kaldırıldı sezonu kapattı
Fenerbahçeli Miguel Crespo Rize maçında sakatlandı hastaneye kaldırıldı sezonu kapattı
Türkiye'de 'ev genci' sayısı artıyor: Ne okuyor ne çalışıyor! MEB harekete geçti Mahmut Özer konuştu
Türkiye'de 'ev genci' sayısı artıyor: Ne okuyor ne çalışıyor! MEB harekete geçti Mahmut Özer konuştu
İngiltere'de yemeklik yağ satışına sınırlama litrelik ayçiçek yağı 1.26 birime yükseldi
İngiltere'de yemeklik yağ satışına sınırlama litrelik ayçiçek yağı 1.26 birime yükseldi
Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi cumhurbaşkanlığı yarışında öne çıkarabilir
Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesi cumhurbaşkanlığı yarışında öne çıkarabilir