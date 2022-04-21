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Son seçimleri bilen ORC'den bomba İstanbul anketi sonuçları o parti ikiye katladı

Son seçimleri bilen ORC'den bomba İstanbul anketi sonuçları o parti ikiye katladı

2018 seçim sonuçlarını en doğru tahin eden anket şirketi ORC İstanbul'da seçim anketi yaptı. Anket sonuçlarına göre AK Parti oyları yüzde 33.1 olurken İYİ Parti yüzde 17.5'e yükseldi.

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2023 seçimlerine doğru seçim anketleri peş peşe gelmeye devam ediyor. 2018 yerel seçimlerini en doğru bilen kamuoyu araştırma şirketlerinden olan ORC İstanbul'da kapsamlı bir seçim anketi yaptı.  

13 - 17 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul’un 3 Bölgesinde toplam 7.100 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. 

"İstanbul'u alan Türkiye'yi alır"
Türkiye'nin siyasi haritasını ve seçim sonuçlarını en iyi yansıtan il olarak bilinen İstanbul sonuçları Türkiye geneline ayna tutması açısından önem taşıyor 

CHP yerinde saydı İYİ Parti fırladı AK Parti eridi
2018 seçimleriyle karşılaştırılan tabloda İYİ Parti'nin yükselişi dikkat çekti. Bir önceki seçimde yüzde 8 alan İYİ Parti anket sonuçlarına göre oyunu yüzde 17.5'e yükseltti.

Buna karşın ana muhalefet partisi yerinde saymış gibi görünürken AK Parti'deki erime de öne çıktı.

ORC sonuçları sosyal medya hesabından paylaştı. 

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