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Mavi Vatan Tatbikatı'nda 'Gözlemci Günü' başladı Hulusi Akar da katılıyor

Mavi Vatan Tatbikatı'nda 'Gözlemci Günü' başladı Hulusi Akar da katılıyor

Mavi Vatan Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin TCG Kemalreis fırkateyniyle Aksaz Üs Komutanlığı'ndan ayrılmasıyla başladı.

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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü, Muğla’nın Marmaris ilçesinde top atışı selamlaması ile başladı. 45 deniz ve hava unsuru faaliyetlerini icra edecek.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 11 Nisan tarihinde 12 bin personelin katılımıyla başlayan Mavi Vatan-2022 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları ve 15 ülke ataşesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Marmaris açıklarında Bakan Akar ve kuvvet komutanlarının bulunduğu TCG Kemalreis fırkateyni top atışı ile selamlandı.
ABD, Avusturalya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Filipinler, Gürcistan, İran, Japonya, Güney Kore, Letonya, Meksika, Pakistan, Senegal, Nijerya ve KKTC ataşelerinin takip ettiği tatbikatta, SAS ve SAT komandoları denizde faaliyetlerini icra edecek. SAT timleri Bulancık Adası’na Türk bayrağı dikecek. Marmaris açıklarında 45 deniz ve hava unsurunun katıldığı milli ve yerli silah sistemlerinin kullanıldığı tatbikatta Deniz Kuvvetleri envanterine giren AKSUNGUR SİHA ile MAM-L atışı icra edilecek.

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